«السياحة»: متحف رشيد ينظم الملتقى التدريبي الأول للطلاب

قال قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن متحف رشيد الوطني سينظم «الملتقى التدريبي الأول» للطلاب، بالتعاون مع وحدة التدريب الميداني والعملي بكلية الآثار جامعة عين شمس، موضحا أن الملتقى يقام خلال الفترة من 17 إلى 30 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار وجامعة عين شمس، بإشراف قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار جامعة عين شمس.

وزارة السياحة

أضاف قطاع المتاحف في بيان، أن الملتقى يحاضر به نخبة من المختصين في المجال الأثرى والمتحفي من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآثار بجامعة عين شمس، فضلا عن عدد من العاملين بوزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الملتقى يشمل مجموعة من البرامج التدريبية المجانية أونلاين، من خلال والتي يتم تنظيمها عبر برنامج مايكروسوفت تيمزMicrosoft Teams.

وفي سياق آخر، أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار الدور التعليمي والتثقيفي الذي يقوم به متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل لطلبة التدريب بالمتحف، قدم الدكتور ضياء زهران المشرف العام على المراكز العلمية المتخصصة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية محاضرة بعنوان «الإجراءات المتبعة لتسجيل الآثار الثابتة» لطلبة التدريب الصيفي، وكرم المتحف الطلبة المتميزين في أعمال التدريب خلال الفترة الماضية.

وأضاف قطاع المتاحف، أن طلاب التدريب الصيفي بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، أجروا جولات إرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة من خلال عمل زيارات لسراي العرش وسراي الإقامة والمسجد وسراي الاستقبال، وكذلك المعرض المؤقت بالمتحف الخاص ومتحف الصيد.