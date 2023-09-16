وزير السياحة: 3 مليارات جنيه حجم الميزانية المخصصة لترميم الآثار 

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، زيادة الميزانية المخصصة لترميم الآثار المختلفة بمليار جنيه من خزينة الوزارة إلى 3 مليارات جنيه.

وأكد وزير السياحة والآثار، حرص المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار على ترميم و تطوير جميع الآثار في القاهرة التاريخية، لافتًا إلى زيادة الإنفاق في ميزانية المجلس الأعلى للآثار للترميم والتطوير إلى 3 مليارات جنيه عن العام الماضي.

أهم المساجد الأثرية في القاهرة

وأشار «عيسى»، على هامش مؤتمر صحفي، خلال افتتاح مسجد سارية الجبل، إلى أن المسجد من أهم المساجد الأثرية في القاهرة بسبب طرازه الفريد والمميز، وتم ترميمه بتمويل ذاتي من قبل المجلس الأعلى للآثار.

و يعُد مسجد سارية الجبل بمثابة أقدم وأول مسجد عثماني ويعرف أيضًا باسم مسجد سليمان باشا الخادم، وجرى إنشاؤه على أنقاض مسجد مخرب، تم بناؤه من قبل بناء القلعة داخل القسم الشمالي لقلعة الجبل، و تم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله الكناني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلق عليه أيضًا مسجد سليمان باشا الخادم.