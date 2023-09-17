شركات السياحة: إقبال كبير على حجز رحلات العمرة خلال إجازات منتصف العام

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من الأسر المصرية، بدأت من الآن في التوجه لشركات السياحة وحجز برامج العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي 2023-2024، التي تحل خلال شهر يناير المقبل، لافتا إلى أن غالبية من تقدموا لحجز الرحلات حتى الآن، إختاروا البرامج الإقتصادية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الحجوزات للرحلات التي ستنطلق بإجازات منتصف العام الدراسي.

هدوء في تشغيل رحلات العمرة حاليا

أضاف لـ«الوطن»، أن رحلات العمرة بدأت حاليا في الهدوء، وذلك بسبب قرب بدء الدراسة، سواء بالمدارس أو بالجامعات التي تحل أول شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن الأسابيع الأولى لبداية العام الدراسي، تشهد أقل معدلات تشغيل لرحلات العمرة خلال الموسم.

رحلات العمرة يجري تنظيمها عبر البوابة المصرية

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن كل رحلات العمرة التي انطلقت منذ بداية موسم العمرة الحالي، تسير بسهولة ويسر ولم تشهد أي مشكلات، لافتا إلى أن كل رحلات العمرة، يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة، موضحا أن غالبية شركات السياحة التي وثقت عقود وكالة العمرة لهذا العام، سيرت رحلات عمرة خلال الأيام الماضية.