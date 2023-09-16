وزير السياحة والآثار يتفقد مقابر الصحابة بمنطقة الأباجية بالمقطم

توجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى مقابر الصحابة بمنطقة الأباجية بجبل المقطم لتفقدها، حيث زار عددًا من الآثار الموجوده بها، ومنها مشهد أخوة يوسف الأسباط، عقب الإنتهاء من افتتاح مسجد سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

شرح مفصل عن منطقة مقابر الصحابة بالمقطم وأهميتها التاريخية

افقه خلال الجولة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، والدكتور أبو بكر أحمد عبدالله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور مصطفى وزيري عن المنطقة، وما بها من آثار وأهميتها التاريخية وعمارتها وخطة الترميم والتطوير الجارية بها.

ووجه الوزير، بضرورة عمل خطة طويلة الأجل للترميم وإعادة إحياء تلك المنطقة، ودراسة المستهدف بعد ترميهما، مع الأخذ في الاعتبار، ضرورة توجيه موارد الدولة وفقا للأولويات ولتعظيم مصلحة الدولة.

مشهد أخوة يوسف

قال الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله، أن مشهد أخوة يوسف يعود تاريخه إلى عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ويتكون من مساحة مربعة يغطيها قبة، ترتكز على أربع مقرنصات، وأهم ما يميزه المحراب الثلاثي الذي يعد من أجمل المحاريب الفاطمية.