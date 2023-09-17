مسابقة لاكتشاف المواهب في الإنشاد الديني بكفر الشيخ

نظمت إدارة شباب مطوبس، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، المسابقة الإبداعية في الانشاد الديني اليوم الأحد، وذلك بنادي المعلمين بمطوبس، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ، عبر بيان، أن عدد المشاركين بالمسابقة بلغ 25 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، بينما أدار المسابقة تحكيميًا أحمد السعيد فضل، حيث أبدع المشاركون من حيث جمال الصوت وعذوبة الأداء، واستطاع كل من محمد سالم، صلاح القلشاني، وياسمين ياسر، ويوسف حامد، حصد مراكز متقدمة.

اكتشاف المواهب الشاببية

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن مديرية الشباب والرياضة تحرص على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والدينية، بهدف دعم وتنمية مهارات الشباب بالمراكز، مشيراً إلى أن تلك الأنشطة تخلق مناخًا مناسبًا للشباب من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، لافتاً إلى أنه تم توزيع جوائز على الفائزين وتكريم الشباب المشاركين.

ونظمت فعاليات المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وبحضور أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس وتنفيذ فريق عمل الإدارة.