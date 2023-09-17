8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل «المسابقة الرسمية»، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري بمدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الباسوسي، في بيانٍ، إن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة «يركرميديا» التلفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل اشكال العنف والعنصرية، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من النجمة داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد.

وقال الناقد السينمائي محمد السيد عبد الرحيم، المدير الفني لمهرجان الغردقة أن القائمة تضم أفلاما مهمة، شاركت في مهرجانات دولية وحصد فيها جوائز، إضافة إلى فيلمين عرض عالمي أول في الغردقة، وهما الفيلم المصري «السيرة العباسية» والهندي «كل ذلك في رأسك».

وأضاف أن المسابقة تضم أيضًا أفلام «مذكرات بولينا» من كرواتيا، و«قصة» المغرب، و«أبناء رمسيس» فرنسا، و«واخر السعاة» من العراق، و«الحراسة الليلية» ألمانيا، إضافة الى الفيلم الوثائقي «لستُ لقيطًا» إنتاج لبنان ـ رومانيا.

المهرجان يضم 3 مسابقات

أوضح إن المهرجان يضم 3 مسابقات، الأولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية لفيلم القصير، بالإضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة التحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لافضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة.

وأشار المدير الفني للمهرجان إلى إقامة قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه أربعة أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان أنها أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري «بوح»، والتونسي «وحلة»، و«حياة جديدة» من ايطاليا، وفيلم «المستشفى» إنتاج مصري سعودي.