موعد صرف علاوة غلاء المعيشة بعد الزيادة.. في هذا التاريخ

يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف علاوة غلاء المعيشة، بعد الزيادة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن حزمة من الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، موعد صرف علاوة غلاء المعيشة.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استحقاق هذه الحزمة ومنها موعد صرف علاوة غلاء المعيشة، يكون اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، لافتاً إلى حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه بعد الزيادة

وأوضح وزير المالية أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، بعد الزيادة ستصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

علاوة غلاء المعيشة.. عدد المستفيدين

وأشار وزير المالية إلى أن عدد المستفيدين من علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، يبلغ 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، وعددهم نحو 336.4 ألف موظف، يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا، بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.