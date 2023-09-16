زيادة علاوة غلاء المعيشة للضعف.. أبرز قرارات الرئيس السيسي خلال زيارته لبني سويف

حزمة قرارات هامة أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته اليوم السبت لمحافظة بني سويف، لافتتاح عددا من المشروعات القومية، تراعي مصلحة المواطن في المقام الأول، وتلبي احتياجاته وتساهم في تحسين المستوى المعيشي، ومن بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة.

قرار الرئيس بشأن علاوة غلاء المعيشة

من بين قرارات الرئيس السيسي اليوم، بشأن تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، قرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.

فئات يشملها قرار الرئيس

وشملت الزيادة التي أعلن عنها الرئيس اليوم عدة فئات، على مستوى الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمعاشات، وهم على النحو التالي:

- كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

- العاملون بالهيئات الاقتصادية.

- العاملون بشركات قطاع الأعمال.

- العاملون بالقطاع العام.

- القطاع الخاص.

- المستفيدون من تكافل وكرامة.

- أصحاب المعاشات.

- الصحفيون المقيدون بنقابة الصحفيين.

- صغار الفلاحين والمزارعين.

زيادة الحد الأدني للأجور ومعاش تكافل وكرامة

وزيادة الحد الأدنى للأجور، على أن يصبح إجمالي الدخل للدرجة السادسة، 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، بإجمالي 5 ملايين أسرة، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

إغاءات للمزارعين

ولتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري، قبل أول يناير 2022، وإعلان إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.