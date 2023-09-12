«أوروبا» يرحب بانضمام الاتحاد الأفريقي لـ«مجموعة العشرين»

انضم الاتحاد الأفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين، وسط إعلان الاتحاد الأوروبي دعمه هذه الخطوة، بحسب بيان صادر عنه مساء اليوم الاثنين.

ما هي مجموعة العشرين؟

وتابع الاتحاد الأوروبي، بأن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي لمعالجة تحديات اليوم العالمية، وستعمل عضوية الاتحاد الأفريقي على زيادة تمثيل أفريقيا في المحافل المتعددة الأطراف وتوفير منصة إضافية لمناقشة التحديات المشتركة والمساهمة في إيجاد حلول عالمية.

أهمية انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

وأيد الاتحاد الأوروبي بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي، وستضيف العضوية إلى مجموعة العشرين صوت السكان الأفارقة وحصتهم في الاقتصاد العالمي، وستواصل تعزيز تطلعات الشباب الأفريقي على وجه الخصوص على الساحة العالمية.

تطوير نظام متعدد الأطراف

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددا التزامه القوي بتطوير نظام متعدد الأطراف أكثر شمولا، متابعا: «ونحن نتطلع إلى العمل سويا والمساهمة في نظام دولي يعمل بشكل أفضل وأكثر استجابة وأكثر شمولا».