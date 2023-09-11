وزير الرياضة يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لبحث سبل التعاون الأورومتوسطي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، في لقاء هام يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الشباب والرياضة.

وتركزت المحادثات على عدة مواضيع مهمة، تهدف إلى تعزيز العمل الشبابي الأورومتوسطي.

توفير فرص تدريب متخصصة

أحد النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هو إقامة النسخة الثالثة من أكاديمية الشباب المتوسط، حيث تم التطرق لسبل التعاون لتحقيق هذا الهدف الهام، الذي يساهم في توفير فرص تدريب متخصصة للشباب الأورومتوسطي في مجالات الرياضة والتطوير الشخصي.

حضر اللقاء آن كوفود، مديرة فريق الشمول الاجتماعي والحوكمة بالاتحاد الاوروبي، اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى مجدي، معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والأستاذة رانيا سامي، مدير عام العلاقات الدولية، ويوسف عروج، مؤسس مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، وعمر المصري، أمين عام مؤسسة شباب المتوسط.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطلعاته في أن تسهم هذه الأكاديمية في تطوير قدرات الشباب وتعزيز الوعي لديهم بالقضايا والتحديات المختلفة.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك العديد من القضايا الخاصة بالشباب التي تهتم بها الدولة المصرية، مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعريف بالأفكار المغلوطة، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية والتدريبية المختلفة، التي تعمل الوزارة على توفيرها، مثل الحرف اليدوية في مراكز الشباب واستغلال مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تقدم افضل الخدمات لزائريها.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة، لديها خطط ومشروعات كبيرة من أجل الشباب المصري وتطمح الوزارة في مزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

استضافة الوفد الثاني من المشروع الاستراتيجي للبرنامج الدولي للتطوع في مصر

كما تناول الاجتماع استعدادات وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية لاستضافة الوفد الثاني من المشروع الاستراتيجي (البرنامج الدولي للتطوع في مصر)، خلال الفترة من 16 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2023 الذي يضم متطوعين من ألمانيًا والبرتغال، وبحث إمكانية مشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي في الفعاليات المختلفة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بهدف تنظيم فعاليات ناجحة ومثمرة تعزز التفاهم والتعاون بين الشباب في المنطقة.

وفي سياق آخر، تمت مناقشة إمكانية عقد جلسة حوارية مع سفير الاتحاد الأوروبي في مصر حول «التجارب الأوروبية في مجال تعزيز التطوع الدولي»، بالتزامن مع استضافة مصر لمتطوعين أوروبيين، خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 16 أكتوبر 2023 بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.

يهدف هذا الحوار إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات في مجال التطوع الدولي وتعزيز التعاون في هذا الصدد.