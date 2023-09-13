أستاذ علاقات دولية: الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت ضعف النظام العالمي

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت العوار الموجود في النظام العالمي، مشيراً إلى أن نظام القطب الأوحد لم يعد قادرًا على حل الأزمات الدولية.

زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

وتابع «هريدي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا خلال الفترة الحالية عبارة عن تدشين لتحالف جديد بين البلدين، بهدف دعم كرويا الشمالية لأسلحة، في مقابل الحصول على دعم تكنولوجي من موسكو.

وأضاف أن الهند لديها الكثير من التباين في العلاقات مع الغرب والشرق، مشيرًا إلى أن أمريكا تصنع الكثير من رؤوس الأزمة القائمة على الوكالة للضغط على خصومها في الكثير من المناطق مثل دعم تايوان بالأسلحة بصورة كبيرة، رغم أن الصين تعبر قضية تايوان قضية وجودية.

حجم التجارة العالمية

ولفت إلى أن هناك تحركًا روسيًا صينيًا على المستوى العالمي من خلال مجموعة بريكس التي تضم أكثر من 31% من حجم التجارة العالمية وانضمام قوى مؤثر لهذه المجموعة مثل مصر والسعودية والإمارات، فهذا من شانه أن يزيد من قوة البريكس.