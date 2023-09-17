مسؤول أمريكي سابق: دور مهم لدول الجنوب في تحقيق أهداف المناخ والغذاء

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتصبح الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة الدائمة العضوية بمجلس الأمن، التي يشهد رئيسها هذا الاجتماع، مع غياب رؤساء الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن، مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن دول الجنوب العالمي دورها مهم جداً في تحقيق أجندة الحد من التغيرات المناخية، وعدد من الأزمات الأخرى، مثل الأمن الغذائي.

أمريكا تلعب دورا مهما بقيادة بايدن

ولفت إلى أن أمريكا ستلعب دوراً مهماً بقيادة بايدن، في مد جسور التواصل مع دول الجنوب، والتي لم تكن لها فاعلية في الأمم المتحدة، وهذه فرصة كبيرة لهذه الدول، ومن أولويات أمريكا أيضاً مواجهة التغير المناخي.

إدارة بايدن قدمت نحو 400 مليون دولار

وأوضح أن إدارة بايدن قدمت نحو 400 مليون دولار بموافقة الكونجرس، لدعم الجهود الدولية في قطاع الطاقة، ومازالت هناك احتياجات كبيرة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وأضاف أن بايدن سيلتقي عدداً من قادة العالم للعمل على ذلك.