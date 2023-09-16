أخبار أمريكا.. ترامب يهاجم جو بايدن و«إكس» يسلم رسائل إلى المستشار جاك سميث

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 أحداث كان من أهمها، تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فعالية للقيادات النسائية، حول الحاكمين لبلاده.

ترامب: يجب إنقاذ أمريكا من الطغاة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنّ البلاد يحكمها طغاة فاشيون ويجب إنقاذ أمريكا منهم، مضيفًا خلال فعالية للقيادات النسائية بواشنطن: «في عام واحد، ستصوتين في أهم انتخابات في حياتك.. ستحدد هذه الانتخابات ما إذا كانت أمريكا ستديرها طغاة».

وأضاف ترامب، أنّ الولايات المتحدة يحكمها الآن إدارة جو بايدن، مشيرا إلى أنّه لم ير شيئًا كهذا من قبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي سياق الاتهامات والقضايا المرفوعة ضد ترامب، سلم موقع إكس «تويتر سابقا»، ما لا يقل عن 32 رسالة مباشرة من حساب الرئيس الأمريكي السابق، إلى المستشار الخاص جاك سميث في وقت سابق من هذا العام، كجزء من التحقيق في تخريب الانتخابات الرئاسية في 2020.

وقال المدّعون العامون في المذكرة، إنّ المواد التي تم تسليمها إلى الحكومة تشكل نسبة ضئيلة من إجمالي الإنتاج، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بايدن يعقد لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إلى أنّ الرئيس جو بايدن سيتجه إلى نيويورك، الأسبوع المقبل، لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش القمة، قبل عودته إلى واشنطن، حيث سيستضيف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وسيعرض بايدن في خطابه أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، للعالم الخطوات التي اتخذها الرئيس الأمريكي وإدارته لتعزيز رؤية واشنطن المبنية على مبدأ العمل مع الآخرين لحل مشكلات العالم الأكثر إلحاحا، قبل الاجتماع مع رؤساء كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

اقتصاديا، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، أنّ واشنطن على اتصال دائم مع السعودية حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة.