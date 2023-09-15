5 أحداث شهدتها أمريكا في 24 ساعة.. بينها اتهام نجل الرئيس بتعاطي المخدرات

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، عددا من الأحداث خلال الساعات الـ24 الماضية، كان من أهمها بدء إضراب جماعي في مصانع شركات صناعة السيارات الأمريكية.

أعلن اتحاد عمال السيارات، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، عن بدء إضراب جماعي في مصانع شركات صناعة السيارات: «جنرال موتورز- فورد- ستيلانتس» مما يهدد الولايات المتحدة بأضرار اقتصادية جسيمة.

وطالب أعضاء النقابات، الشركات بزيادات كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات وغيرها من التدابير، حيث يعمل في مصانع الشركات الثلاث نحو 150 ألف عضو في النقابة.

وقال زعيم النقابة شون فين، خلال خطاب بث على القناة الرسمية للنقابة على موقع «يوتيوب»: «اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، ستضرب 3 أعضاء من الثلاثة الكبار في وقت واحد».

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات مع رئيس اتحاد عمال السيارات شون فين ورؤساء أكبر شركات تصنيع السيارات في البلاد، ناقش خلالها الطرفان الوضع الحالي للمفاوضات بشأن العقود الجديدة للموظفين، وفقا لما ذكرته الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض».

ترامب: لن أعفو عن نفسي

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشبكة «إن بي سي» الأمريكية، إنه لن يقوم على الأرجح بالعفو عن نفسه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2024، وفقا لما ذكرته قناة «العربية الإخبارية».

من جانبها، توقعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، بقاء التهديد الإرهابي في الولايات المتحدة عند مستوى عال في العام المقبل 2024، مضيفة في بيان، أن الجماعات الإرهابية العاملة في الخارج: «القاعدة- داعش» ستحاول استعادة نفوذها السابق.

ارتفاع التهديد بالعنف من الأفراد المتطرفين بأمريكا

كما توقعت الوزارة الأمريكية، أن يظل التهديد بالعنف من الأفراد المتطرفين بالولايات المتحدة مرتفعا، موضحة أنه يتجلى في المقام الأول في شكل هجمات يشنها مجرمون منفردون أو مجموعات صغيرة، مشيرة إلى أن توقعات باستمرار الصعوبات في مجال أمن الحدود والهجرة.

وتوقعت السلطات الأمريكية استمرار النمو في تدفق الفنتانيل والمخدرات الأخرى عبر الحدود الجنوبية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم الإخبارية».

وفي الولايات المتحدة، وجهت السلطات القضائية، 3 تهم لهانتر، نجل الرئيس جو بايدن، قد تصل عقوبتها السجن 25 عاما في حال إدانته وغرامة مالية تصل إلى 750 ألف دولار.

تقديم معلومات كاذبة أثناء شراء هانتر مسدس كولت

وتتعلق التهم الموجهة إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحيازة الأسلحة وتقديم معلومات كاذبة أثناء شرائه مسدس كولت، حيث نفى تعاطيه المخدرات عندما اشترى المسدس.

كما تعلق التهمة الثالثة بحيازة هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، للسلاح في الفترة التي كان يتعاطى المخدرات خلالها في عام 2018.

بدوره، سيلتقي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامي نتنياهو، رؤساء الولايات المتحدة جو بايدن وأوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك يول»، والمستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة لواشنطن، مساء بعد غد الأحد.

كما سيعقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مشيرا إلى أن المسؤول الإسرائيلي سيتحدث خلال الزيارة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن رحلة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ستكون بمثابة زيارة رسمية.