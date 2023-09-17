التحالف الوطني: إطلاق برنامج لتدريب 100 سيدة بمساكن عثمان على الخياطة

أطلقت مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، برئاسة علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، البرنامج التدريبي الحرفي على أعمال الخياطة لعدد 100 سيدة من مساكن عثمان الأولى بالرعاية.

تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية

وأوضحت جيهان زكي المدير التنفيذي لمؤسسة الصديقية، أن الهدف الأساسي من التدريب هو تنفيذ توجيهات الرئيس نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، موضحة أن اهتمام مؤسسة الصديقية باختيار مساكن عثمان باعتبارها الأولى بالرعاية إذ جرى إطلاق البرنامج التدريبي بشكل مجاني على فنون الخياطة والتفصيل، دون سابق خبرة لدى السيدات حتى أصبحن قادرات على تأسيس مشروع خاص يساعدهن على نفقات المعيشة.

وذكرت جيهان زكي أنه خلال التدريب جرى توفير ماكينات حديثة والخامات اللازمة وأدوات خياطة متنوعة، وذلك من أجل تعليم السيدات صنعة تفيدهن، إذ اشتملت كل دورة تدريبية على 40 ساعة عمل تعلمت السيدات خلالها مهارات الخياطة بجانب التعبئة والتغليف حتى أتقن الحرفة.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشارت جيهان إلى أن اهتمام مؤسسة الصديقية بالتمكين الاقتصادي للسيدات جاء انطلاقا من توجيهات الرئيس واستكمالا للدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحرصه على تدريب وتأهيل الفئات المجتمعية المختلفة لسوق العمل، وهو الأمر الذي تم خلال البرنامج التدريبي حيث تم متابعة السيدات بعد انتهاء فترة التدريب لمساعدتهن إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.