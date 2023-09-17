«حياة كريمة»: 25% من مدارس ببا وناصر في بني سويف دخلت رفع كفاءة وتطوير شامل

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، إن الصعيد بصفة عامة شهد طفرة كبيرة في ملف التعليم خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان لبني سويف نصيب كبير من هذا التطور، بإنشاء الجامعة الأهلية، فضلا عن إنشاء العديد من المدارس، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تدخلت وأحدثت تطورا كبيرا بالمدارس في مركزي ببا وناصر.

رفع كفاءة وتطوير المدارس

أضافت «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن «حياة كريمة» أنشأت مدارس جديدة بمركزي ببا وناصر، إذ إن 25% من مدارس المركزين دخلت رفع كفاءة وتطوير شامل، وكانت الأولوية للمدارس المتهالكة، مشيرة إلى أنه جرى العمل على تحسين المباني المدرسية، فضلا عن تطوير وتحديث المعامل المدرسية، موضحة أن مبادرة «التعليم حياة» استهدفت 20 مدرسة في مركزي ببا وناصر من حيث تجهيز المعامل ومدها بالأجهزة الحديثة وإدخال الإنترنت فائق السرعة بها.

مجهودات «حياة كريمة» في ملف التعليم

تابعت أن مجهودات «حياة كريمة» في ملف التعليم بمركزي ببا وناصر في محافظة بني سويف، ستجعل التعليم التكنولوجي له نصيب في المدارس داخل القرى، بالإضافة إلى دعم الطلاب عن طريق تدريبهم على التعامل مع المنصات الرقمية.