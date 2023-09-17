رئيس «خطة النواب»: تفعيل قرارات الحماية الاجتماعية الرئاسية في الانعقاد الجديد

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف جاء لتخفف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط خاصة مع تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية التي سببت تغيرا كبيرا في خارطة العالم الاقتصادية.

انعقاد مجلس النواب في أكتوبر

وأضاف الدكتور فخري الفقي لـ«الوطن»: «خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر سترسل الحكومة عددا من التشريعات لتفعيل قرارات الرئيس السيسي التي تشمل تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه وتشريعات بصرف العلاوات والمنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات مع تحديد موعد الصرف».

علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

يذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.