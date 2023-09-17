فنانات رشحن لدور عبلة كامل بـ«لن أعيش في جلباب أبي».. أبرزهن نجلاء فتحي

نجاحٌ جماهيري ضخم، حققته الفنانة عبلة كامل، في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي» الذي عُرض عام 1996، إذ تجاوزت نجوميتها الوطن العربي كله، لتتغير خارطة أعمالها الفنية بعد هذا العمل، لتحتل دور البطولة في التجارب التي لاحقت هذا المسلسل.

عبلة كامل لم تكن المرشحة الأولى لـدور «فاطمة كشري»

عبلة كامل، التي تحتفل بعيد ميلادها الـ63، اليوم الأحد، لم تكن المُرشحة الأولى، لتجسيد دور «فاطمة كشري»، بينما كانت البديل الرابع إن لم يكن أكثر، حيث لم تكن معروفة وقتها لصُنّاع العمل، قبل أنّ تُرشحها رباب حسين، مُخرج منفذ المسلسل، وتُقنع المخرج أحمد توفيق، والكاتب مصطفى محرم، بها.

في تصريحاتٍ تليفزيونية، كشفت المخرجة رباب حسين، تفاصيل ترشيح عبلة كامل، للمسلسل، مؤكدة أنه جرى ترشيح عددٍ من الممثلات قبلها، خلال جلسات العمل التحضيرية، ولكن لم يُرسل لهن السيناريو أو التواصل معهن بشكلٍ رسمي، «كانت مجرد قاعدة شغل، وبنطرح فيها أسماء ممثلات فقط».

وتابعت رباب حسين، «مصطفى محرم، رشح يسرا، ونجلاء فتحي على ما أعتقد، قبل عبلة كامل، لتجسيد دور فاطمة كشري، لكن هاتين الممثلتين، رأيت أنهما لن تكونا الأنسب لهذا الدور، كونهما على قدر عالٍ من الجمال، الذي لا يتناسب مع مضمون الشخصية»، مضيفة «كنت شُفت عبلة كامل في عمل فني ما، ورشحت اسمها للمخرج والمؤلف».

وأضافت «عبلة كامل، كانت قاعدة جنبي، هي في منطقة القصر العيني، وأنا في جاردن سيتي، وتواصلت معها، والتقيت بها في منزلي، للاتفاق على تفاصيل الدور، وسألتني في بداية الحديث: المسلسل ده من بطولة مين؟، ورددت عليها: من بطولته مع نور الشريف»، متابعة: «عبلة اتخضت لما عرفت إنّ المسلسل من بطولتها، لكن أعجبت بالمشروع فور قراءة السيناريو وتحمست له جدًاˋ.

وأكدت رباب حسين، «أنا متخيلتش حد يعمل دور فاطمة كشري غير عبلة كامل، هي اللي تقدر تعم الشخصية بسذاجتها وطيبيتها، وقد كان».

ومن جانبه، تحدث الكاتب الراحل مصطفى محرم، في حديثٍ تليفزيوني قديم له، مع قناة «إكسترا نيوز»، عن كواليس مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، حيث قال: «رشحت معالي زايد في البداية، وفنانة أخرى، لم أتذكر اسمها حاليًا، لكن قُلنا لو دي لو الحارة، حد من التجار هيتجوزها.. إحنا عاوزين واحدة مش مغرية أوي».

وأضاف «أحمد توفيق، قال لي: سيبني بقى أنا عندي واحدة كويسة، اسمها عبلة كامل.. رديت عليه: مين دي.. معرفهاش، فرد عليا وقالي: سيب لي أنا الطالعة دي بقى»، متابعًا «بالفعل جيبنا عبلة كامل، وعملت نجاح ضخم جدًا، ولم أكن متوقع نجاح هذا المسلسل، اللي تجاوز حدود الوطن العربي كله».