حكاية سقوط عبلة كامل على المسرح عندما رأت الجمهور لأول مرة

تحتفي الفنانة القديرة عبلة كامل، بعيد ميلادها اليوم، الذي يتزامن سنويا في السابع عشر من سبتمبر.

عبلة كامل التي قررت الاعتزال والاختفاء والابتعاد تمامًا عن الإعلام، كان لها ذكريات وحكايات شخصية وفنية، سردتها خلال مسيرتها الإعلامية التي كانت متوهجة طيلة فترة تسعينيات القرن الماضي.

كشفت عبلة كامل خلال حوارها مع مجلة الفن في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أول موقف لها على خشبة المسرح قائلة: «تقريبًا أنا أول فنانة تسقط على المسرح حينما رأت الجمهور، أتذكر أن فى أول عرض مسرحي لي أمام جمهور، كان أثناء تقديم مسرحية تاجر البندقية لشكسبير للمخرج فهمي الخولي أثناء فترة الجامعة، أول ما جاء الدور علي لكي أظهر أمام الجمهور، شعرت بالخوف وأغمى عليا، وسقطت على المسرح، فما كان من القائمين إلا غلق ستار المسرح».

وكشفت عبلة باقي تفاصيل الحادثة قائلة: «بعد استفاقتي، قمنا ببداية العرض من الجديد، ولكني ظهرت للجمهور وأنا أعرج، بسبب أن السقوط أثر على قدمي، لكن لم أكن قادرة على المشي».