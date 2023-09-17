أدوار سينمائية صنعت نجومية عبلة كامل في مشوارها الفني.. أبرزها «فرنسا»

استطاعت الفنانة عبلة كامل، أن تصنع لذاتها حالة خاصة وسط أبناء جيلها من الفنانين، فنافست عددا كبيرا من النجمات خاصة في منطقة الكوميديا في السينما، ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأدوار التي صنعت نجوميتها.

- دور بلطية العايمة

سيدة عبدالسلام أو «بلطية» قدمتها من خلال فيلم «بلطية العايمة»، والفيلم تدور أحداثه حول شخصية المعلمة بلطية تواجه مستثمرين يحاولون السيطرة على شاطئ خاص في منطقة المكس باﻹسكندرية، والذي تعيش فيه مع ابنتها، وتقع مواجهة عاتية بين المعلمة والمستثمرين، وهو من تأليف بلال فضل، وإخراج على رجب.

- شخصية استفتاح

قدمت الفنانة عبلة كامل من خلال فيلم «عودة الندلة» شخصية استفتاح، والتي تعمل كـ «لصة» مع زوجها «جعبل»، ويكسبان رزقهما من السرقة، وأثناء عملية سرقتهما إحدى الفيلات يقبض على «استفتاح»، والفيلم من إخراج سعيد حامد.

- شخصية فرنسا درديري

جسدت الفنانة عبلة كامل من خلال فيلم خالتي فرنسا شخصية فرنسا درديري، والعمل من تأليف بلال فضل، وإخراج على رجب، وصنعت «دويتو» رائع مع الفنانة مني زكي التي جسدت دور «بطة».

- شخصية فرنسا أم اللمبي

جسدت الفنانة عبلة كامل شخصية فرنسا أم اللمبي من خلال فيلم اللمبي، وصنعت كوميديا خاصة من خلال الفيلم، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج وائل إحسان.

- شخصية عسلية

قدمت الفنانة عبلة كامل شخصية عسلية من خلال فيلم كلم ماما، وهو تأليف مصطفى السبكي، وإخراج أحمد عوض، وتدور أحداثه في حول قصة 4 صديقات جامعيات يغلب عليهن طابع السوقية، إحداهن ابنة بائعة طرشي تحب جارها، تمانع أمها هذا الزواج وتسعى الصديقات لمساعدتها ويدخلن في مغامرات ومشاكل تنتهى بهن دائمًا في قسم الشرطة.