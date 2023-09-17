خبير اقتصادي: زيادة علاوة الغلاء خطوة رائعة.. والرئيس السيسي يشعر بالمواطن

قال الدكتور جاب الله خبير اقتصادي، إنّ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها أمس في كلمته أثناء زيارة قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف، استمرارا لتوجهات صدر منه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، عندما كان الوصول إلى 1000 جنيه كحد أدنى للأجور حلما، مشددًا على أن زيادة علاوة الغلاء خطوة رائعة.

رفع الحد الأدنى للأجور

أضاف جاب الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد عبر تغطية خاصة على قناة «إكسترا نيوز»، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي جرى رفع الحد الأدنى للأجور إلى أن وصل إلى 4000 جنيه، مشيرًا إلى ان الرئيس السيسي يشعر بالمواطن جيدا ويقدر ما تحمله منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.

رئيس الجمهورية يتابع ما يحدث

وتابع الخبير الاقتصادي، أنّ رئيس الجمهورية يتابع ما يحدث، ولكن هناك تحديثات يواجهها الاقتصاد العالمي بسبب حالة تضخم وصراعات جيوسيايسة تضرب العالم، وبالتالي فإن الجهود التي تضطلع بها الدولة كبيرة جدا ودائما يختار الرئيس توقيتات معينة يشعر من خلالها بحتمية التدخل وأن يكون هناك مساندة للمواطن ودعمه في هذا الأمر.