عفت السادات: الرئيس السيسي يشعر بوجع كل مواطن بسيط في مصر

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس السيسي أمس مع المواطنين في بني سويف، يحمل رسائل طمأنة كبيرة لكل أبناء الشعب، وخلق نوع من التفاؤل، وبعث الأمل لكل المصريين، ونقل شعور الرئيس بوضع المصريين.

الرئيس يشعر بوجع كل مواطن بسيط

وأضاف عفت السادات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس أوصل لنا شعور بأنه يشعر بوجع كل مواطن بسيط في مصر، متابعا: «الرئيس شرح ببساطة حجم الأعباء، والتكلفة التي تتحملها الدولة لكل زيادة في الدولار، وحديثه كان من القلب وكان فيه قبول وراحة كبيرة».

الدولة تضع الوطن أمام أعينها

وتابع: «طول ما في انجاز وتغيير على الأرض والدولة تضع الوطن أمام أعينها لازم نتأكد أن اعداء الوطن مش هيسيبونا في حالنا وهما مش مصدقين ما يحدث وده جهد واخلاص وعمل كبير»، مؤكدا أن الرئيس السيسي صاحب مشروع وحلم كبير لمصر.