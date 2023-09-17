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حزب المؤتمر: قرارات الرئيس السيسي دليل على نجاح الحوار الوطني

كتب:

محمد عزالدين
07:48 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
الدكتور رضا فرحات

الدكتور رضا فرحات

أكد الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني بمثابة هدية من الرئيس السيسي للنخبة المصرية.

الحوار الوطني فرصة للجميع

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني فرصة كي يجلس الجميع على طاولة واحدة ويتم طرح الرؤى وتبادل وجهات النظر.

وأكد فرحات أنه تم اكتشاف وجود مساحات كبيرة من التوافق بين القوى السياسية، لافتا إلى أن دمج الأحزاب السياسية فكرة مطروحة من فترة، والمؤتمر كان نتيجة دمج نحو 25 حزبا في 2013 وكانت تجربة ناجحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير بين أيدلوجيات الأحزاب المصرية.

قرارات فورية من الرئيس السيسي

واستطرد محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن الرئيس السيسي اتخذ قرارات فورية في بعض توصيات الحوار الوطني نتيجة إحساسه بنجاحه.

وأشار إلى أنه تم النقاش بأريحية تامة في جلسات الحوار الوطني وتنازل جزء عن رأيه لصالح الآخر حتى يمكن الوصول إلى توافق في الموضوعات المطروحة.

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