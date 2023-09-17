رئيس الوزراء يفتتح معرض «أهلا مدارس» بشارع فيصل

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، معرض «أهلا مدارس» بشارع فيصل بالجيزة.

وتستهدف معارض «أهلا مدارس»، توفير كل المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير ملابس «اليونيفورم»، حيث تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة معارض «أهلا مدارس» طوال فترة إقامتها ومدها بكل المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية، وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكل المستلزمات الغذائية.

كما توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، منتجات السلع الغذائية فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عليهم، بجانب استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كل فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.