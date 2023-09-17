رئيس النيابة الإدارية يبحث زيادة التعاون مع منظومة «شكاوى الوزراء»

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، الدكتور طارق الرفاعي رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون وتحقيق التواصل الدائم والفعّال بين الجانبين، بما من شأنه دعم حق المواطن الدستوري في الشكوى، وتحقيق العدالة الناجزة.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنّه منذ تولي المستشار حافظ عباس رئاسة هيئة النيابة الإدراية، الشهر قبل الماضي، تقرر إعادة هيكلة الإدارات والوحدات مع استحداث أخرى، لدعم مناخ الاستثمار والتسهيل على المواطنين في تقديم الشكاوى للنيابة الإدارية، من أجل تحقيق العدالة وشعور المواطن بسيادة القانون.