تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالوادي الجديد

تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد ، أعمال لجنة تقييم المشروعات المقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها؛ لاختيار أفضل 18 مشروعًا في الست فئات التي تتضمنها المبادرة، للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمحافظة.

تقييم 182 مشروعاً ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

وأوضحت، حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المشروعات المتقدمة بلغ 182 مشروعًا، يتم تقييمها وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها اللجنة العليا للمبادرة، فضلًا عن عقد لقاءات ومقابلات مع المتقدمين لعرض مشروعاتهم على مدار مرحلة التقييم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023، مشيرةً إلى مشاركة المشروعات الفائزة بقمة المناخ Cop28 المقرر عقدها بدولة الإمارات، بالإضافة إلى توفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة.

تحفيز وزيادة التوعية بأهمية المسابقة

وأشارت، نائب محافظ الوادي الجديد، إلى تقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لأصحاب للمشروعات من خلال اللجان الفرعية المُشكلة بالوحدات المحلية بالمراكز، موجهًة بتكثيف جهود التحفيز والدعاية للمبادرة والتوعية بمعاييرها و أهدافها.