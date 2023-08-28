إزاي تشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؟

انطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر في دورتها الثانية، وفًتح باب التقديم في الدورة الثانية والتي تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة.

وأوضحت الاتصالات، أن المبادرة تستهدف المشروعات الخضراء الذكية وفقًا لست فئات، هي المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (في إطار مبادرة حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيّر المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح. ويمكن للشركات والأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة التقدم للمشاركة في المبادرة.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وفي هذا الصدد، توضح الوطن في التقرير التالي تفاصل وشروط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على هذا النحو:

آخر موعد للتقديم يوم 1 سبتمبر 2023.

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة.

- ان يكون المشروع قد تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التي مازالت قد التطوير هو وجود دراسة كاملة واثبات لصحة الفكرة وقابليتها للتنفيذ.

- أن يستوفي المشروع الحد الادنى من الاشتراطات وهي ان يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (اخضر) وسيتم استبعاد اي مشروع لا يتضمن هذين المكونين.

- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به (سيتم استبعاد المشروعات التي تتقدم في فئات غير ذات صلة).

- اقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى او مخالفات تنتج عن غير ذلك (سيتم توفير النموذج على المنصة عند بدء التقديم).

- في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة بالمشروع المرشح، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز.

- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة حيث ان المكافآت لن تصرف لأفراد.

تحتفظ إدارة المبادرة بكامل الحق في تحري صدق المعلومات المتعلقة بالمشروع وبالمرشح.

- تتولى اللجنة اختيار المشروعات الفائزة بالمبادرة وفقاً للمعايير على أن يتم اختيار 3 مشروعات من كل فئة بإجمالي 18 مشروع على مستوى الجمهورية وتعرض المشروعات الوطنية الفائزة خلال قمة مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023.

معايير التقييم

يتم تقييم المشروعات وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.

بشكل عام المشروعات التي تعمل في أي من التخصصات التالية يمكنها التقدم للمشاركة في المبادرة وهي تخصصات: الطاقة، تقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري، الزراعة المستدامة، المباني الخضراء، المياه، النقل المستدام، المدن الذكية المستدامة، الاقتصاد الدوار، السياحة المستدامة، سلاسل الإمداد الخضراء، إدارة المخلفات، التنوع البيولوجي، التكيف مع التغيرات المناخية، الملابس والموضة المستدامة، المواد الحيوية، ترميم واستعادة النظام الايكولوجي وغيرها.