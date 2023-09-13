5700 مشروع تقدمت للدورة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن الدورة الثانية تقدم لها 5700 مشروع، بما يقترب من 1000 مشروع في كل محور من المحاور الـ6 للمبادرة.

وأوضح أن تقييم المشروعات يجرى في كل المحافظات بواسطة مقيمين مصريين ودوليين، ووفقًا لمدى تلبية المشروعات للمعايير الخاصة بالمبادرة والمتضمنة توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا ومدى التأثير في المجتمع وغيرها.

تقدم حوالي 6300 مشروع بالدورة الأولى

وأضاف أن الدورة الأولى تقدم لها 6300 مشروع، حيث جرى اختيار 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة، مضيفًا أنه جرى اختيار 18 مشروعا فائزا واستعراضها أمام منتدى العالم في قمة المناخ، وحصلت على التمويل اللازم لها.

وأشار إلى البنك الأوروبي تبنى 6 مشروعات منها، بالإضافة إلى تبني البنك الدولي لمشروعين، وغيرها من المشروعات التي حققت نجاحًا كبيرًا.

مبادرة غير مسبوقة عالميًا

وأضاف أنّها مبادرة غير مسبوقة عالميًا، تمكن كل المواطنين من تقديم مشروعاتهم البيئية المختلفة، موضحًا أن المشروع الأخضر يستخدم طاقة متجددة ويسهم في تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات، متابعًا أن مصطلح ذكي يصف المشروعات التي تستخدم أيًا من أنواع التكنولوجيا، مؤكدًا أن إطلاق المبادرة جاء بسبب أن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية تمثل المستقبل.

تحقيق ربح لأصحاب المشروعات

وأوضح أن الفكرة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تكمن في تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، متابعًا أنه يجرى اختيار من 6 إلى 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي ستستضيفه الإمارات الشقيقة.