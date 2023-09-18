تنسيق الجامعات 2023.. غدا غلق باب تسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، غدا الثلاثاء، أعمال تسجيل رغبات تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية المتخلفين من الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني من امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غدًا الثلاثاء آخر موعد لتسجيل تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب، موضحًا أن قرار المد لها يوماً إضافيا من عدمه يرجع للجنة العليا للتنسيق، منوها بأن أعمال التسجيل تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وتابع رئيس قطاع التعليم، أن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ستكون خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.