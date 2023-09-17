«التعليم العالي»: إتاحة تسجيل رغبات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

أتاحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، منذ قليل، باب التسجيل لرغبات مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية المتخلفين عبر رابط الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمرحلتين الأولى والثانية متاح عبر الموقع الإلكتروني التالي لتنسيق الجامعات بالمجان من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر إدخال رقم الجلوس والرقم السري، لافتا إلى أنها مستمرة لمدة 3 أيام، لافتا إلى أنه يمكن التسجيل عبر جهاز الحاسب الآلي أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات.