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«التعليم العالي»: تقليل الاغتراب يكون وفقا لأقرب حد أدنى لمجموع الطالب

كتب:

أحمد أبوضيف
04:40 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن أعمال مرحلة التسجيل لرغبات تقليل الاغتراب 2023 سواء للتحويل المناظر أو غير المناظر بين الكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023  تسير بصورة طبيعية وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحا أن العمل بالموقع الإلكتروني ومكتب التنسيق يسير بصورة طبيعية وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحويل للطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب 2023 يكون وفقا لأقرب حد أدنى لمجموع الطالب في المنطقة الراغب في التحويل إليها والتي حصل منها على شهادة الثانوية العامة 2023، لافتا إلى أنه لا يمكن للطالب التحويل لكلية لم تكن متضمنة رغباته أثناء التسجيل للمرحلة وتقع خارج منطقته الجغرافية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن مرحلة تحويل تقليل الاغتراب تتم إلكترونيا للكليات والمعاهد وليست ورقية ومن خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.