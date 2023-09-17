ضبط عاطل متلبسا بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية، من القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة بدائرة مركز أبوصوير، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل بيعه وتوزيعه على صغار التجار.

واستهدفت مأمورية مكبرة برئاسة العميد أحمد بلبولة، المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة لمخدر الهيروين خلال تحركه بها بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وتم ضبطه بسيارة يتحرك بها للتوزيع على عملائه وصغار التجار.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة على نشاط واسع، بعد ضبطه بكمية كبيرة، فيما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، إلى المعمل الكيميائي لمعرفة مابداخل المواد المخدرة، وإرفاق التقرير في أوراق القضية، كما طلبت تحريات مكافحة المخدرات حول الواقعة.

مكافحة المخدرات تداهم أوكار الاتجار في الإسماعيلية

وداهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية على مدار الفترة الماضية عدة أوكار، بنطاق القنطرة شرق في الإسماعيلية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية.

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة العقداء أحمد عبد الله ومحمد جميل مفتشي مكافحة المخدرات في ضبط عدد من المتهمين حال تواجدهم بدائرة القنطرة، وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش والبانجو والهيدرو.