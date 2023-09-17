«التعليم العالي» تحذر طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات خاصة طلاب الشهادات الفنية المختلفة من سماسرة ومروجي الإعلانات المزيفة للكيانات الوهمية والمؤسسات التي تدعي انتسابها للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات مثل «الجامعات الخارجية أو المعاهد أو الأكاديميات»، وتوهم الطلاب بمنحهم شهادات معترف بها وموثقة، وأن الطالب من خلالها يستطيع الحصول على عدد من المزايا غير الحقيقة.

مجابهة الكيانات الوهمية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجنة الضبطية القضائية وبتوجيهات مباشرة من وزير التعليم العالي تعمل ليل نهار على محاربة تلك الكيانات والمؤسسات غير الشرعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن جميع المؤسسات التعليمية من قبل الوزارة والمجلس بياناتها متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الوزارة للتأكد من اعتماد المؤسسات التعليمية المختلفة من قبل المجلس.