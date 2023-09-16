«مكافحة الإدمان» يستقبل الطلاب المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في أسبوع شباب الجامعات، إذ تستضيفه جامعة حلوان برئاسة الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورؤساء الجامعات، بمشاركة ما يقرب من 5000 طالب وطالبة من 47 جامعة حكومية وأهلية و تكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية.

أنشطة توعوية لرفع وعي طلاب الجامعات

وعلى مدار أسبوع، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، العديد من الأنشطة التوعوية لرفع وعي طلاب الجامعات المشاركين في أسبوع شباب الجامعات بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم والقدرة على تحصيل المواد الدراسية وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

وتنفيذ الأنشطة الرياضية بهدف تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات لاسيما مشكلة تعاطى المخدرات بالتوازي أيضا مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعى لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة، حيث يتواجد مقرات للصندوق «بيوت التطوع» داخل العديد من الجامعات المصرية.

وتستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن «16023» للصندوق مجانا وفى سرية تامة.

32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية

وخلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات تقدم 581 طالب وطالبة من المشاركين للانضمام لرابطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حيث لدى الصندوق أكثر من 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية يشاركون في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.

على جانب آخر وفي نفس السياق استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس إدارة الصندوق أكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب الجامعات المصرية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات.

وزار الطلاب أحد مراكز العزيمة التابعة للصندوق وقاعات تدريب وإعداد الكوادر التطوعية المشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، لتعريف الطلاب بالمشروعات ومؤسسات الدولة وصقل خبراتهم العملية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، كما أن هذا المركز تم تأثيثه بسواعد المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن برنامج العلاج بالعمل وتقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين مرة أخرى فى المجتمع .

الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي ومجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.

وأشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الى استمرار تنفيذ الانشطة التوعوية داخل الجامعات المصرية طوال أيام الدراسة من خلال «بيوت تطوع» للصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية وتستهدف تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان كما يحرص الصندوق على مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، بجانب التنظيم لكل الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية.