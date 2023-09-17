جامعة السويس تحصد 8 ميداليات في منافسات أسبوع شباب الجامعات

أعلنت جامعة السويس في بيان علي صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن بعثة الجامعة استطاعت أن تحصد إجمالي 8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية وبرونزية و6 ميداليات فضية وبرونزية في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية خلال أسبوع الجامعات.

جامعة السويس تحصل على المركز الأول في النشاط الاجتماعي

حصل فريق الجامعة على المركز الأول بمسابقة زيارة المؤسسات الاجتماعية والمكون من سارة جمعة كلية الطب البشري وبسنت نصر كلية الطب البشري وعبد الرحمن خالد كلية الحاسبات والمعلومات ومحمد سيد المعهد الفني للتمريض.

تحقيق المركز الثاني في القوافل الطبية

فيما حصل الطالب محمد سيد محمد المعهد الفني للتمريض بالمركز الثاني في مسابقة القوافل الطبية الذي قام بحملة توعية بمرض القدم السكري والطالبة سارة طبيبة القوافل بتجهيز بعض الهدايا البسيطة للأطفال المرضى بإمكانياتهم الشخصية التي أحدثت حالة من البهجة بين المرضى.

جامعة السويس تحقق المركز الثاني في النشاط الثقافي

أما النشاط الثقافي فقد حصل الطالب هشام سلطان مختار كلية الإعلام على الميدالية الفضية في مسابقة المراسل الصحفي بينما في النشاط الفني بمعرض الفنون التشكيلية حصلت الجامعة على 4 فضيات وبرونزية واحدة للطلاب تقى أيمن درويش وعمر سعد عبد اللطيف كلية التربية تحت إشراف دكتورة أسماء شاهين رئيس قسم التربية الفنية بالكلية.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب المشاركين في أسبوع الجامعات

وجه الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس التهنئة للطلاب الفائزين معربا عن سعادته بهذه المراكز المتقدمة في ظل هذه المنافسات القوية بين ذلك العدد الكبير من المشاركين من مختلف الجامعات والمعاهد العليا، مؤكدا على أن بعثة الجامعة بأكملها كانت واجهةً مشرفةً لاسم جامعة السويس.

كان رئيس الجامعة قد وجه الشكر أيضا لهيئة الإشراف على البعثة برئاسة محمد الإمام وكيل كلية التربية الرياضية ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، جيهان وحيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.