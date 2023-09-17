الجامعات: تجهيزات العام الدراسي الجديد قاربت على الانتهاء

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والمقرر انطلاقه في 30 سبتمبر الجاري وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، مؤكدين أن الموعد كما هو دون تغيير أو تأجيل بشأن أعمال العام الجديد.

الاستعدادات للعام الجديد تجرى على قدم وساق

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاستعدادات للعام الجديد تتم على قدم وساق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوها بأن التجهيزات قاربت على الانتهاء سواء من قاعات أو مدرجات أو معامل أو مدن جامعية أو حرم جامعي، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد في موعده كما حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور.

لا تعديل في موعد انطلاق العام الدراسي الجديد

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، لـ«الوطن»، أن العمل بمختلف الكليات يتم على قدم وساق استعدادا للعام الدراسي الجديد وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، منوها بأن الجامعة قاربت على الانتهاء من جميع التجهيزات للعام الدراسي وأنه لا تأجيل أو تعديل في موعد انطلاقه والمقرر له 30 سبتمبر الجاري.