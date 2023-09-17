عودة الاتصالات بنسبة 94% للمناطق المنكوبة بالعاصفة دانيال في ليبيا

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات في ليبيا، اليوم الأحد، عودة 94% من خدمات الاتصالات في المناطق المتضررة بالمنطقة الشرقية، جراء العاصفة «دانيال»، والفيضانات الجارفة التي نتجت عنها، وتسببت في كارثة إنسانية بمدينة درنة، وعدد من المدن الساحلية في شرق ليبيا.

بيان صحفي لشركة الاتصالات الليبية

وأوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات، في بيان صحفي أذاعه تلفزيون «الوسط» الليبي، أن الشركة تعرضت لخسائر ضخمة؛ مما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية والعصب الأساسي لخدمة الاتصالات.

إجراءات عاجلة لدعم البلديات المنكوبة

وأكدت الإدارة أنها اتخذت حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة، وإطلاق حملة لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.