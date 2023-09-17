قضايا الدولة ووزارة الاتصالات يوقعان بروتوكول تعاون بشأن التحول الرقمي

وقع المستشار محمد حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، بشأن التحول الرقمي وميكنة إجراءات التقاضي.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن ذلك جاء تنفيذا لاستراتيجية الهيئة بشأن التحول الرقمي، مع الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، بحضور المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد لشؤون التحول الرقمي، بمقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

وأوضح أن البروتوكول يعد تنفيذا لدعائم التطوير التكنولوجي بكل الجهات والهيئات القضائية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بسرعة إنجاز إجراءات التقاضي تحقيقاً للعدالة الناجزة.