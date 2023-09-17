إعصار «دانيال» في ليبيا ليس الأخير.. «لي» يقتحم كندا

تتوالى الكوارث الطبيعية، التي يذهب ضحاياها، أعداد كبيرة من البشر والكائنات الحية، في مشاهد مؤثرة، تدمع لها القلوب قبل الأعين، إذ لم يمر وقت طويل على إعصار «دانيال» في ليبيا، ولم تنمحِ الآثار المدمرة من الأذهان، لنشهد على زلزال آخر بدولة كندا، يعيد المشاهد المؤلمة مرة أخرى.

خلال الساعات القليلة، سيطرت المشاهد المؤلمة، الناتجة عن إعصار «لي»، الذي كان محملًا برياح قوية، ليضرب الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم نوفاسكوشيا بدولة كندا، ما تسبب في غرق الشوارع بشكل مخيف، لتتوقف الحركة تمامًا، بالأماكن التي طالها الإعصار، وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي، بحسب سكاي نيوز.

سقوط عدد من الضحايا بإعصار «لي»

وكانت النتيجة الطبيعية للإعصار، سقوط عدد من الضحايا، أبرزها وفاة راكب دراجة نارية بعد سقوط شجرة على دراجته، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، ليتعاطف معه عدد كبير، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نهايته المأساوية.

استمرار إعصار «لي» في الحركة

أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أن الإعصار بعد «لي»، كان يتحرك باتجاه الشمال، بعد وصوله إلى البر باتجاه جزيرة لونج آيلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، ولم يكن الإعصار بسيطًا، بل أوضح مجموعة من خبراء الأرصاد الجوية، أنه كان محملًا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد، تسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

إجراءات احترازية بالولايات المتحدة

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة من الإجراءات الاحترازية، أهمها إعلان طوارئ لولايتي مين وماساتشوستس، لتقديم المساعدات في أسرع وقت، منعًا لحدوث خسائر أكبر، خاصة في الأرواح البشرية والكائنات الحية، خاصة وأن إعصار «لي»، كان مستمرًا في الحركة باتجاه المحيط الأطلسي لأكثر من أسبوع.