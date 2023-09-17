نجوم الفن ينعون أشرف مصيلحي: مع السلامة يا محترم

تحولت صفحات عدد كبير من نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء للفنان أشرف مصيلحي والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتبت «دينا» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان أشرف مصيلحي في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفرله وأسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء.

ونعاه الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي.. ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يارب.

ونعته المخرجة هالة خليل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: خبر حزين جدا.. كل التعازي لأسرته وعائلته، ربنا يقدركم على هذا المصاب ويلهمكم الصبر.

وقال عنه الفنان أحمد وفيق عبر «فيس بوك»: إنا لله وإنا اليه راجعون مع السلامة يا أشرف.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والصديق الفنان أشرف مصيلحي.. خالص العزاء للأخت المخرجة منال الصيفي ربنا يصبرك، ويصبرنا.

ونعاه الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: ألف رحمة ونور على الرجل الجدع الفنان أشرف مصليحي، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أما الفنان شريف إدريس عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: لا إله إلا الله.. مع السلامة يا محترم.. وداعًا الصديق العزيز الفنان أشرف مصيلحي.. خبر حزين جداً الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.