رسالة دعم من يسرا للفنان أشرف مصيلحي بعد مرضه: «ربنا يرجعك لمراتك وولادك»

أرسلت الفنانة الكبيرة يسرا، رسالة حب وتقدير للفنان أشرف مصيلحي، لتعبر بها عن حبها له، وأمنيتها بشفائه من مرضه الخطير الذي يعاني منه.

يسرا: ربنا يشفي صديقي العزيز

وكتبت يسرا، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين، ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك أشرف مصيلحي».

تدهور الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي

وشهدت الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، خلال الأيام الماضية، تدهورا كبيرا، مما أدى إلى نقله للمستشفى، حسبما ذكرت زوجته المخرجة منال الصيفي، التي كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها طلبت سيارة إسعاف لنقل زوجها لأحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان أشرف مصيلحي، هو مسلسل «الطاووس» عام 2021، وتدور أحداثه حول كمال الأسطول، محامِ مخضرم، مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.