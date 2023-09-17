نقيب الممثلين لـ«الوطن»: موعد ومكان عزاء الفنان أشرف مصيلحي لم يُحدد بعد

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي، عقب وفاته منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم في الوقت الحالي، ينهون إجراءات المستشفى، ولم يتم تحديد موعد ومكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي.

آخر ظهور فني للفنان أشرف مصيلحي

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان أشرف مصيلحي، هو مسلسل الطاووس عام 2021، وتدور أحداثه حول كمال الأسطول، محامِ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.