الساعات الأخيرة في حياة الفنان أشرف مصيلحي

غيّب الموت الفنان أشرف مصيلحي، منذ قليل، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن».

استغاثة زوجة أشرف مصيلحي

وشهدت الأيام الأخيرة في حياة الفنان أشرف مصيلحي، تدهورًا شديدًا في حالته، إذ استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة؛ للوقوف على تطورات الحالة، لا سيما أن حالته حينها دخلت في مرحلة الخطر وفقاً لكلام الأطباء.

وأكدت المخرجة منال الصيفي في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن زوجها الفنان أشرف مصيلحي لم يعد يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، ودعت جمهوره بالدعاء له بتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

مرض الفنان أشرف مصيلحي

وعانى الفنان أشرف مصيلحي من مرض سرطاني نادر سبب تدهور حالته الصحية، وذلك وفقاً لتصريحات زوجته منال الصيفي لـ«الوطن».

موعد ومكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي

ومن جانبه، أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه لم يتم تحديد موعد أو مكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي إلى الآن، إذ من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.