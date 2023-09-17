فريق طبي ينجح في إنقاذ مريض بقنا العام.. انفجر القولون بسبب البلهارسيا

تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى قنا العام، من إنقاذ حياة مريض يعاني من انفجار في القولون السيني، بإجراء جراحة عامة باستخدام الدباسة الجراحية الدائرية، والحالة تتلقى العلاج داخل المستشفى بمتابعة طبية دورية.

وبحسب بيان مستشفى قنا العام، الحالة لمريض أربعيني وصل إلي قسم استقبال الجراحة العامة منذ شهرين، وشخصت التهاب برتوني عمومي، وانفجار بالأمعاء وتم عمل استكشاف للبطن وتبين وجود ورم بالقولون السيني منفجر.

على الفور تم إدخال المريض غرفة العمليات واستئصال الورم، فيما يخضع المريض للعلاج داخل القسم، وبعد ظهور نتيجة العينة تبين إصابته بورم التهابي سببه عدوي البلهارسيا.

وتابعت المستشفى في بيانها بعد ظهور العينة، أنه تم تحضير المريض للعملية التانية بعد خروجه من المستشفى وإعطاء المريض جرعة البلهارسيا، وعمل منظار قولوني لتجنب وجود بؤر أخرى التهابية.

وبإشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام دخل المريض العمليات، وتم توصيل القولون النازل مع المستقيم بالدباسة الجراحية، التي تعد من الآليات الحديثة التي توفرها مستشفى قنا العام للمرضى، والحالة العامة للمريض مستقرة.

أعضاء الفريق الطبي

وضم الفريق الطبي، الدكتور محمد لطفي استشاري جراحة المناظير، والدكتورمحمود القهيوي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد هويدي أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أندرو اخصائي الجراحة العامة، والدكتور أسامة عبدالعاطى طبيب الجراحة العامة، فيما ضم فريق التخدير، الدكتور عادل علي استشاري التخدير مدير العمليات، والدكتور سامح شاكر استشاري التخدير.