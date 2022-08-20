إجراء 29 عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات في مستشفى قنا العام

أعلن مستشفى قنا العام، عن إجراء عدد من عمليات القسطرة القلبية وتركيب دعامات دوائية، بالتعاون مع فريق من جامعة طنطا على مدار 3 أيام.

إجراء 29 عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، في بيان صحفي، إن الفرق الطبية نجحت في إجراء 29 عملية قسطرة قلبية وتركيب دعامات دوائية للمرضى بنجاح فائق، تحت رعاية أشرف الداودي محافظ قنا والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

قسطرة قلبية في قنا العام

وكان ضمن الفريق الطبي، كل من: الدكتور أحمد عبد الجليل أحمد، أستاذ القلب والأوعية الدموية جامعه أسيوط والمشرف العام على قسم العناية القلبية ووحدة القسطرة القلبية، الدكتور أحمد إبراهيم الزقيم، استشاري القلب ورئيس قسم القلب، والدكتور أحمد عبد الباقي استشاري القلب ورئيس وحدة القسطرة القلبية، والدكتور مخلص صبحي، نائب رئيس وحده القسطرة القلبية، الدكتور محمد عبد الماجد الأحمر، استشاري القلب والأوعية الدموية، الدكتور وليد صلاح الدين أخصائي القلب، الدكتور أحمد عبدالراضي أحمد، أخصائي القلب، الدكتور وائل فوزي، أخصائي القلب، الدكتور محمد ياسين أخصائي القلب، الدكتور وائل رأفت أخصائي القلب، الدكتور محمد أنور أخصائي القلب، الدكتور كيرلس جمال أخصائي القلب، الدكتور لمياء فتحي أخصائي القلب، الدكتور مي أحمد حمزة أخصائي القلب.

وضم فريق جامعة طنطا الدكتور رامي عتلم، أستاذ مساعد القلب جامعة طنطا، الدكتور محمد عز الرجال، مدرس أمراض القلب جامعة طنطا، الدكتور مصطفى الدسوقي، محمود مشرف وحدة القسطرة القلبية، كما ضم فريق التمريض شيماء عنتر، رقية محمد رفاعي، ناريمان حسان عطا، إيمان محمد الليثي، سارة حسين منصور، منة الله نصر الدين سعد الدين، وفريق الأشعة التصويرية أحمد الحايس، أخصائي الأشعة، إبراهيم عوض الله أخصائي الأشعة.