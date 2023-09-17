آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي قبل وفاته

توفي منذ قليل الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، دام لأكثر من ثلاث سنوات، والتي أدت إلى دخوله العناية المركزة في بعض الأوقات حتى وافته المنية.

آخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي

ويغيب الفنان الراحل أشرف مصيلحي، عن الفن منذ عام 2021، بعد أن تدهورت حالته الصحية، إذ كانت آخر أعماله الفنية مسلسل الطاووس، والتي كانت تدور أحداثه حول كمال الأسطول، محامِ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.

وحرص عدد كبير من الفنانين، على نعي الفنان الراحل أشرف مصليحي، إذ كتب الفنان صبري فواز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أشرف مصيلحي.. مع السلامة يا أشرف.. ولا إله إلا الله».