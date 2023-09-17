من هي زوجة الفنان أشرف مصيلحي؟.. ابنة فنانة شهيرة راحلة

رحل عن عالمنا، منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، والذي لازمته طوال فترة مرضه، زوجته المخرجة منال الصيفي.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن المخرجة منال الصيفي زوجة الفنان الراحل أشرف مصيلحي.

معلومات عن زوجة أشرف مصيلحي

منال الصيفي هي مخرجة درست الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم إخراج 1993م، وتزوجت الفنان أشرف مصيلحي، وهي ابنة المخرج المصريّ الراحل حسن الصيفي والممثلة المصرية المعتزلة زهرة العلا.

أبرز أعمالها الفنية هي مسلسل نونه المأذونة عام 2011 وفي 2012 أخرجت مسلسليّ الهلالي سلالم ورسايل.

مرض أشرف مصيلحي

منذ إصابة الفنان أشرف مصيلحي بمرض السرطان، لازمته زوجته المخرجة منال الصيفي والتي تركت فترة عملها من أجل مباشرة ومراعاة زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي.