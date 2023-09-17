بعد وفاته.. ما هو مرض الفنان أشرف مصيلحي؟

رحل الفنان أشرف مصيلحي، عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تواصل أسرته حاليًا، إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى، الذي رحل فيه بالقاهرة، تمهيدًا لتحديد موعد ومكان الجنازة، حيث يتطلع البعض لمعرفة مرض الفنان أشرف مصيحلي.

مرض الفنان أشرف مصيحلي

يأتي مرض الفنان أشرف مصيلحي، بعد تراجع حالته الصحية، في الأيام الأخيرة، حيث كان يُعاني من مرض السرطان، وظل يقضي أيامه الأخيرة بين المنزل والمستشفى، حيث جرى تجهيز غرفته بالمنزل، لمستشفى بها الأجهزة والإمكانيات، نظرًا لسوء حالته النفسية.

وكشفت المخرجة منال الصيفي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل مرض زوجها الفنان أشرف مصيلحي، خلال الأيام الأخيرة، إذ قالت إنه ما زال في مرحلة الخطر ولا تتغير، مشيرة إلى أنه لا يتحرك ولا يأكل ولا يشرب، مطالبة من الجمهور الدعاء له.