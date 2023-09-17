قبل وفاته بأيام.. حكاية بوست نشرته ابنة أشرف مصيلحي عن موت الفجأة

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع كبير مع مرض السرطان، إذ كان يعاني منه منذ ثلاث سنوات ماضية، وذلك حسبما صرحت زوجته المخرجة منال الصيفي لـ«الوطن».

منشور عن الموت

وكانت نور ابنة الفنان أشرف مصيلحي، أعادت نشر بوست عن الموت، قبل أيام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مكتوب به: «الفجأة بكل أشكالها مؤلمة.. موت الفجأة.. الفقد الفجأة.. قطع الأرزاق الفجأة..الفراق الفجأة.. الابتلاء الفجأة.. الهم والحزن الفجأة.. تغيير الحال الفجأة، فقد كان من دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك».

وعلقت ابنة الفنان أشرف مصيلحي على المنشور، قائلة: «اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك».

الفنانون يودعون أشرف مصيلحي

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الفنان الراحل أشرف مصليحي، إذ كتب الفنان صبري فواز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أشرف مصيلحي.. مع السلامة يا أشرف.. ولا إله إلا الله».