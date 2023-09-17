نشطاء المناخ في نيويورك يتظاهرون أمام مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

شهدت مدينة مانهاتن الأمريكية، اليوم الأحد، تظاهرات فيما عرف بأسبوع المناخ بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأسبوع الجاري، مطالبين الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء العالم بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

لافتات لمواجهة التغيرات المناخية

ورفع المتظاهرون، أعلام تضم 15 ألف لافتة كتب عليها «أوقفوا استخدام الوقود الأحفوري والوقود الأحفوري يقتل وأعلن حالة طوارئ مناخية»، وتحركت المسيرات والحفلات الموسيقية وقرع الطبول، وارتدى أحد الرجال زي رجل ثلج يذوب محذرا من ارتفاع منسوب مياه البحر.

المطالبة بإنقاذ الكوكب

وكانت الرسالة موجهة إلى زعماء العالم لإنقاذ الكوكب من استخدام النفط والغاز الذي يعتقد أنه يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وكانت احتجاجات يوم الأحد جزءًا من جهد دولي استمر لمدة أسبوع من قبل مجموعة المناخ، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دفع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ ووقف ظاهرة الاحتباس الحراري، مع التخطيط لأكثر من 500 احتجاج في الولايات المتحدة وألمانيا وإنجلترا وكوريا الجنوبية والهند، وأماكن أخرى، بإجمالي 54 دولة.

مظاهرات في أسبوع المناخ

وكتب المنظمون على الإنترنت: «إن أسبوع المناخ في مدينة نيويورك يدور حول إنجاز ذلك، من خلال الاحتفال بالعمل المناخي، وتحدي أنفسنا لبذل المزيد، واستكشاف طرق لزيادة الطموح، يلهم أسبوع المناخ في مدينة نيويورك، ويضخم ويدقق في التزامات وسياسات وإجراءات أولئك الذين لديهم القدرة على إحداث التغيير».

استعدادات لقمة المناخ

وتأتي المظاهرات قبل شهرين من قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 لهذا العام المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطط أكثر من 80 دولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز.